Нет даже унитазов и кухонных плит: что украли россияне на захваченных украинских кораблях - документ

Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Стало известно, что именно украли и повредили на захваченных кораблях ВМС Украины россияне.

Соответствующую докладную записку, составленную на имя командующего флотом адмирала Воронченко, обнародовал бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Согласно документу, российские мародеры сняли с буксира "Яны Капу", бронекатеров "Никополь" и "Бердянск" не только все радиооборудование, а также унитазы и кухонные плиты.

Так, на "Никополе" отсутствуют три радиостанции Harris (одна коротковолновая и две УКВ), радиостанция Motorola, четыре радиостанции ICOM, станция космической связи IRIDIUM. Нету радиолокационной станции Furuno, надувной лодки с мотором и аппаратуры распознавания, огнетушителей, фонарей освещения, аварийного буя, кухонной плиты, унитаза и другое. Вооружение, кроме 30-мм артустановки, и весь боезапас сняты.

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На малом бронекатере "Бердянск" тоже отсутствует все перечисленное. Кроме того, российскими снарядами пробиты бронерубки и машинное отделение. Поврежден левый двигатель.

На буксире "Яны Капу" разбито все оборудование в ходовой рубке, нет топливной аппаратуры, отсутствуют розетки и плафоны, в машинном отделении пробоина, забитая пластырем с раздвижным упором. Нет также радиостанций Harris, ICOM, MOTOROLA.

"Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" были доставлены в порт Очаков. В ноябре прошлого года их захватили россияне вместе с экипажами в Керченском проливе.