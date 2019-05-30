"Не дай Бог попадет по кому-то" - военные рассказали об обстрелах

Боевики утром обстреляли окрестности освобожденнного села Водяное.
Стреляли снарядами 122 мм, которые запрещены Минскими договоренностями, пишут в ООС.
"Металл свежий, нет никакой ржавчины. Разводы - от высокой температуры. Это упало утром в окрестностях мирного села", - говорит военнослужащий Александр и показывает обломки на камеру.
По характеру осколков можно догадаться, откуда стреляли.
Военные говорят, что утром россияне 1,5 ч. вели обстрел.
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"Очень острые края, я представляю, что будет, если попадет в кого-то", - говорит военный, собирая то, что осталось от российского снаряда.
На камеру защитники Украины демонстрируют разрезанную пополам пластиковую бутылку, которую назвали "шкатулкой".
В нее собирают доказательства российской агрессии.
На месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего 54 отдельной механизированной бригады.
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