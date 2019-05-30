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четверг, 30 мая 2019 11:24

"Не дай Бог попадет по кому-то" - военные рассказали об обстрелах

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Боевики утром обстреляли окрестности освобожденнного села Водяное.

Стреляли снарядами 122 мм, которые запрещены Минскими договоренностями, пишут в ООС.

"Металл свежий, нет никакой ржавчины. Разводы - от высокой температуры. Это упало утром в окрестностях мирного села", - говорит военнослужащий Александр и показывает обломки на камеру.

По характеру осколков можно догадаться, откуда стреляли.

Военные говорят, что утром россияне 1,5 ч. вели обстрел.

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"Очень острые края, я представляю, что будет, если попадет в кого-то", - говорит военный, собирая то, что осталось от российского снаряда.

На камеру защитники Украины демонстрируют разрезанную пополам пластиковую бутылку, которую назвали "шкатулкой".

В нее собирают доказательства российской агрессии.

На месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего 54 отдельной механизированной бригады.

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