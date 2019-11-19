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вторник, 19 ноября 2019 11:55

Названа дата, когда украинские корабли придут в порт

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Названа дата, когда украинские корабли придут в порт
Украинские катера и буксир россияне передали на нейтральной территории. Фото: росзми

Украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", направляются в порт в Одессе.

Их прибытие ожидается рассказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко, пишет УНН.

"Экспертиза проводится соответствующими экспертными организациями, имеющими соответствующие права на это. Она обязательно будет проведена, когда они придут", - добавил он.

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25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков получили ранения.
24-м пленным Украинский предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).

7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину.

"18 ноября состоялась передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, в ноябре 2018 нарушили границу Российской Федерации при преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами", - сообщает МИД РФ.

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Дата
19
ноября

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