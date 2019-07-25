Наглость не знает границ: россияне снова наплевали на решение международного сообщества

Россияне в своих судах опровергают решения международных инстанций. Фото: Радио Свобода

Россия не признает законность решений арбитражей, связанные с оккупацией Крыма.

Аргументируют вымышленным отсутствием юрисдикции на рассмотрение этого дела, сообщает пропагандистское СМИ ТАСС.

"Российская Федерация не признает законность и обоснованность всех арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний и физических лиц, связанных с присоединением Крыма к Российской Федерации, в том числе в связи с отсутствием в арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение таких исков", - заявили в российском Минюсте.

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Все вынесенные решения россияне оспаривают в своих судах.

Киевский апелляционный суд разрешил Ощадбанку взыскать $1,1 млрд с России. Это компенсация вреда банка из-за аннексии Крыма. Таким образом, суд дал разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании компенсации с РФ. В июле 2015-го Ощадбанк направил официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ о претензиях, вытекающих из незаконного обращения с инвестициями банка в Крыму. Это нарушило соглашения между правительствами, которые подписали 27 ноября 1998-го. Поскольку Россия не дала ответ, Ощадбанк официально подал иск против России по компенсации за потерю активов в Крыму. Арбитражное разбирательство началось в январе 2016-го, а слушания в Париже - в марте 2017 года.