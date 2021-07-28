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среда, 28 июля 2021 20:23

"Мы не можем проиграть войну. Иначе это будет поражением всего человечества" - Муждабаев

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&quot;Мы не можем проиграть войну. Иначе это будет поражением всего человечества&quot; - Муждабаев
Айдер Муждабаев: "Каждое свое выступление завершаю словами: "Русский Рейх должен быть разрушен"". Фото: Тарас Подолян

Украина должна всячески поддерживать крымскотатарский народ, его медиа и Меджлис – это все будет разрушать имперский миф о "русском Крым". За последние шесть лет общество изменилось к лучшему – большинство людей готовы защищать Украину. Несмотря на войну и оккупацию части территорий Украина состоялась как государство.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Против защиты прав преследуемого коренного народа не может быть никаких аргументов даже у тех западных политиков, которых купил Путин, – отмечает он. – Это одна из базовых гуманитарных ценностей демократического мира. Надо идти по пути поддержки крымскотатарского народа, его медиа и законно избранного Меджлиса. Создавать правительство и парламент Крыма в изгнании. Все это будет разрушать ложь о якобы "русском Крыме" и укреплять украинскую государственность на полуострове".

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Айдер Муждабаев уже шесть лет живет в Украине. На вопрос, как страна изменилась за это время, отвечает, что общество меняется в лучшую сторону.

"Все больше людей говорят на украинском. Я 33 года проработал в доказательной журналистике. Смотрю на соцопросы. В целом украинцы любят свою страну и готовы ее защищать. Если Путин сунется, объединятся даже люди, которые сейчас друг друга недолюбливают. Большинство поймет, что Россия – не братья и не соседи. Это смерть. Это как огонь, который пылает рядом с твоим домом и с которым нельзя ни договориться, ни сосуществовать. Эта империя должна исчезнуть".

Журналист утверждает, что каждое свое выступление завершает словами: "Русский Рейх должен быть разрушен".

"Просто другого выхода нет. Иначе это будет поражением всего человечества. Мы не можем проиграть. Путин уже доказал, что он не тот, с кем можно иметь дело", – говорит он.

В этом году Украина отмечает 30-летие независимости. С чем мы подошли к этой дате? Айдер Муждабаев резюмирует:

"Если бы не было российской агрессии и оккупации части территории, я мог бы сказать, что да, Украина сдали экзамен на государственность. Но история не терпит сослагательных наклонений. Впрочем, если бы не было агрессии, мы бы до сих пор мечтали о каком-либо союзе с РФ. Победа в конце концов все равно будет нашей. Поражение невозможно, потому что тогда не будет нас".

Полное интервью с Айдером Муждабаевым читайте в журнале "Країна"

23 августа должен состояться учредительный саммит Крымской платформы. Уже известно, что в работе саммита примут участие руководители ряда институтов ЕС: президент Европейского Совета, исполнительный вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ возрастающим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

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