Мстят Украине: в Крыму пропал проукраинский активист

В оккупированном россиянами городе Саки похитили проукраинского активиста Олега Приходько.
Силовики ворвались в дом и вывезли мужчину в неизвестном направлении, сообщил депутат ВО "Свобода" Эдуард Леонов в Facebook.
"Внимание! Оккупанты в Крыму похитили украинца Олега Приходько - 9 октября 2019-го к нашему побратиму ворвались в дом в городе Саки и вывезли в чем был", - говорится в сообщении.
Олег Приходько - проукраинский житель оккупированного Крыма. Не боится высказывать свое неприятие оккупации полуострова россиянами. За это они несколько раз наведывались к нему с обысками
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