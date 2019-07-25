Российская омбудсменша Татьяна Москалькова связалась с уполномоченного по правам человека в Украине Людмилой Денисовой.

Желает выяснить обстоятельства ареста российского грузового судна в Измаил, сообщается на сайте омбудсмена РФ.

Для этого она позвонила в офис Денисовой.

Москалькова интересуется состоянием здоровья задержанных россиян.

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25 ноября 2018 российские корабли протаранили украинский буксир, после чего обстреляли украинские корабли и захватили их в плен.

25 мая 2019 морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить украинских моряков.

24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по телефону международной информационной системы идентифицировали как уже танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018.

Его название изменили для сокрытия причастности к незаконным действиям.