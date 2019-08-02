Международный трибунал по морскому праву назвал судей на процесс против России

В международном трибунале определили трех судей, которые будут рассматривать дело захвата украинских моряков в Черном море.
Президент Международного трибунала по морскому праву Пак Чжин Хён назначил Мак-Рея председателем этого производства, сообщают Крим.Реалии.
"10 июля 2019 после консультаций со сторонами президент Пак назначил судьями Дональда Мак-Рея (Канада), Рюдиґера Вольфрум (Германия) и Ґудмундура Эйрикссон (Исландия) в арбитражном производстве, инициированном Украины против России по задержанию трех украинских военных кораблей и 24 моряков на борту", - говорится в сообщении.
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Решение об их назначении было принято после того, как Украина сообщила о невозможности договориться с Россией о назначении еще трех судей.
Українських військовополонених моряків можуть визволити лише до початку судового процесу над ними.
Таку думку висловив керівник адвокатської групи Микола Полозов.
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