Международный трибунал по морскому праву назвал судей на процесс против России

В Морском трибунале определились с судьями. Фото: Jiri Buller

В международном трибунале определили трех судей, которые будут рассматривать дело захвата украинских моряков в Черном море.

Президент Международного трибунала по морскому праву Пак Чжин Хён назначил Мак-Рея председателем этого производства, сообщают Крим.Реалии.

"10 июля 2019 после консультаций со сторонами президент Пак назначил судьями Дональда Мак-Рея (Канада), Рюдиґера Вольфрум (Германия) и Ґудмундура Эйрикссон (Исландия) в арбитражном производстве, инициированном Украины против России по задержанию трех украинских военных кораблей и 24 моряков на борту", - говорится в сообщении.

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Решение об их назначении было принято после того, как Украина сообщила о невозможности договориться с Россией о назначении еще трех судей.

Українських військовополонених моряків можуть визволити лише до початку судового процесу над ними. Таку думку висловив керівник адвокатської групи Микола Полозов.