Литва признала геноцид крымскотатарского народа в 1944 году

 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 23322
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 324
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 279
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1494
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2790
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5229
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3510
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2187
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7641
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
4
9
9
8
9
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
В &quot;черный список&quot; Украины добавили всю команду корабля
В "черный список" Украины добавили всю команду корабля
Прошлому не соврешь: показали, кто раньше жил в Крыму
Прошлому не соврешь: показали, кто раньше жил в Крыму
Оккупированый Крым заполонили &quot;синие ходоки&quot;
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Видео
Все видео
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Свободу "Тундре": Александр Кольченко 5-й год находится в российском плену
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Зеленский опубликовал обращение глав церквей к жителям оккупированных Россией территорий
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не Минском
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не Минском
Просмотров: 540
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 306
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 486
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 990
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3609
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1449
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
четверг, 06 июня 2019 15:00

Литва признала геноцид крымскотатарского народа в 1944 году

  Комментировать
Литва признала геноцид крымскотатарского народа в 1944 году
Сейм Литвы призвал международное сообщество продолжить давление на Россию за ее античеловечную политику и аннексию Крыма. Фото: YouTube

Сейм Литвы признал депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом.

За резолюцию проголосовали 77 депутатов, 1 воздержался, сообщает Сейм Литвы.

Литва также призвала международное сообщество продолжать давление на Россию и политику непризнания аннексии полуострова.

"Сейм осудил уничтожение и депортацию крымскотатарского народа, спланированную и осуществленную тоталитарным советским режимом в 1944 году, с его родины - Крымского полуострова в безлюдные районы Средней Азии, в результате чего большинство депортированных крымских татар погибли от голода, болезней, пыток и каторжных работ" - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17,5 тыс. страниц, 90 кг: Международной суд ООН обнародовал меморандум Украина против России

Резолюция Сейма осуждает дискриминацию и преследования населения по религиозному, национальному и этническому признаку.

Латвия считает депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом со стороны СССР.

Кроме того, комиссия одобрила внесенный депутатом от Нацблока Янисом Домбравою проект заявления о том, что "СССР в XX веке целенаправленно проводил геноцид по отношению ко всем народам и этническим группам, которые живут на оккупированных территориях". Документы на голосовании комиссии не поддержал только депутат от социалистической партии "Согласие" Николай Кабанов, сообщает TV-net.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Литва признала геноцид крымскотатарского народа в 1944 году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Диего Веласкес рисковал оказаться на суде инквизиции

Киевлянин создал вертолеты, на которых летают президенты США

В Киеве взрыв повредил 900 домов

Не стреляли: российские боевики сбили самолет Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 33977
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 26137
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 25290
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 23322
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 20745
Крым
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не Минском
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не Минском
 Просмотров: 540
Деньги не пахнут: украинский бренд начал работать в оккупированном Крыму
Деньги не пахнут: украинский бренд начал работать в оккупированном Крыму Просмотров: 3834
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
4
 Просмотров: 3915
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
Мусор вместо туристов: показали свежие фото из оккупированного Крыма
9
 1 Просмотров: 10710
Россия обжаловала аннексию Крыма: не будет платить компенсацию за ущерб
Россия обжаловала аннексию Крыма: не будет платить компенсацию за ущерб 1 Просмотров: 1665
Больше всего комментируют
10
Активисты пикетируют возле дома Порошенко
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
6
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
5
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
Голосов: 1078
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua