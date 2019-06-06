Литва признала геноцид крымскотатарского народа в 1944 году

Сейм Литвы призвал международное сообщество продолжить давление на Россию за ее античеловечную политику и аннексию Крыма. Фото: YouTube

Сейм Литвы признал депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом.

За резолюцию проголосовали 77 депутатов, 1 воздержался, сообщает Сейм Литвы.

Литва также призвала международное сообщество продолжать давление на Россию и политику непризнания аннексии полуострова.

"Сейм осудил уничтожение и депортацию крымскотатарского народа, спланированную и осуществленную тоталитарным советским режимом в 1944 году, с его родины - Крымского полуострова в безлюдные районы Средней Азии, в результате чего большинство депортированных крымских татар погибли от голода, болезней, пыток и каторжных работ" - говорится в сообщении.

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Резолюция Сейма осуждает дискриминацию и преследования населения по религиозному, национальному и этническому признаку.

Латвия считает депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом со стороны СССР. Кроме того, комиссия одобрила внесенный депутатом от Нацблока Янисом Домбравою проект заявления о том, что "СССР в XX веке целенаправленно проводил геноцид по отношению ко всем народам и этническим группам, которые живут на оккупированных территориях". Документы на голосовании комиссии не поддержал только депутат от социалистической партии "Согласие" Николай Кабанов, сообщает TV-net.