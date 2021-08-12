Крым захватили ливни: водой затопило дороги и дома

На Крым обрушилась непогода. Фото: Янина Павленко / Facebook

В оккупированном Крыму, под Симферополем, после сильного дождя поток воды заблокировал трассу и подтопил жилые дома.

В частности залило участок автодороги Симферополь-Ялта, движение транспорта по ней затруднено, сообщили в местном МЧС.

Кроме того, из-за сильного дождя река Тавель вышла из берегов. Движение на дороге возле сел Краснолесье и Доброго парализовано. Затопило два частных дома и один многоквартирный. Некоторых людей пришлось эвакуировать.

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Вода, по информации спасателей, из зоны подтопления сходит самотеком.

6 августа из-за непогоды в Украине 440 населенных пунктов в восьми областях остались без света. На территории отдельных регионов мощные ливни подтопили жилые дома и хозяйственные постройки. Ураганом снесло крыши и повалило более 155 деревьев. Спасатели активно ликвидировали последствия непогоды в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях.