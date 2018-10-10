 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 495
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1980
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1719
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 450
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1188
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2205
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 369
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия давит на Украину
Просмотров: 2619
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 792
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
4 Просмотров: 9234
Фото
Все фото
8
4
8
3
5
Крым утонул в мусоре и грязи
Крым утонул в мусоре и грязи
Готовят армию 200-х: россияне показали свои учения в оккупированном Крыму
Готовят армию 200-х: россияне показали свои учения в оккупированном Крыму
Показали &quot;процветание&quot; самого старого города оккупированного Крыма
Показали "процветание" самого старого города оккупированного Крыма
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Путинские инженеры объяснили, как будут чинить Керченский мост
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Французские звезды требуют освобождения Сенцова
Видео
Все видео
Крымом проехалась колонна неизвестной техники
Крымом проехалась колонна неизвестной техники
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
На крымском телеканале раскритиковали российские власти
Обвалилась часть Керченского моста
Обвалилась часть Керченского моста
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
В Крыму полиция задержали соратника российской власти
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 1980
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2205
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 819
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1440
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5463
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 1566
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
среда, 10 октября 2018 17:11

Крым утонул в мусоре и грязи
8

  Комментировать

Аннексированный россиянами Крым превращается в огромный мусорник.

Фото с неубранными набережными и пляжами в сети показала блогер RoksolanaToday & Крым в Twitter.

Курортные Ялту и Симферополь оккупанты завалили мусором
Фото: RoksolanaToday & Крим
Курортные Ялту и Симферополь оккупанты завалили мусором
Курортные Ялту и Симферополь оккупанты завалили мусором
Курортные Ялту и Симферополь оккупанты завалили мусором
Курортные Ялту и Симферополь оккупанты завалили мусором

В Симферополе под завалами мусора оказалась река. Ее никто не очищает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Свино-русы" - показали, что творят оккупанты в Крыму

В Ялте хлам встречает людей на местном автовокзале.

В оккупированном Россией Крыму в упадок пришел курортный город Феодосия. Полуразрушенный символ города, локальные свалки, надписи на стенах - все это угнетающе влияет на местных жителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крым утонул в мусоре и грязи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Провокаторы с огнем едва не сорвали матч против Англии

Четырех из пяти победителей Мохаммеда Али воспитал один тренер

Город остался без медиков - землетрясение разрушило больницу

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 1 Просмотров: 145794
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
50
 Просмотров: 102276
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 95567
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита &quot;русского мира&quot;
40 дней по Захарченко: показали, как на поминки сползлась элита "русского мира"
16
 2 Просмотров: 93615
&quot;Голое&quot; платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
"Голое" платье Хайди Клум и сексуальный образ Дженнифер Лопес: гламурные выходы звезд на American Music Awards
40
 Просмотров: 28902
Крым
Заключенный охранник Яроша прекратил голодовку
Заключенный охранник Яроша прекратил голодовку Просмотров: 963
Крымом проехалась колонна неизвестной техники
Крымом проехалась колонна неизвестной техники
 1 Просмотров: 6921
Кислотное облако накрыло Крым
Кислотное облако накрыло Крым 1 Просмотров: 3537
Луценко сообщил о новом подозрении "няше" Поклонской
Луценко сообщил о новом подозрении "няше" Поклонской Просмотров: 288
Готовят армию 200-х: россияне показали свои учения в оккупированном Крыму
Готовят армию 200-х: россияне показали свои учения в оккупированном Крыму
4
 Просмотров: 972
Больше всего комментируют
27
"Готовы на сделку с дьяволом" - в России озвучили планы на Украину
10
Нардеп поставил на место кремлевских пропагандистов
8
После Вилкула ГПУ может прийти за депутатом из любой фракции - эксперт
6
"Миротворец" внес в базу чиновников и депутатов с венгерскими паспортами
4
Россия ворует у Украины газ на Черном море
Голосов: 680
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua