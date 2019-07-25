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четверг, 25 июля 2019 17:37

Команду задержанного российского танкера отправили домой -СМИ

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Команду задержанного российского танкера отправили домой -СМИ
Украинцы отпустили команду российского танкера домой. Фото: Керчь Инфо

Украинцы отпустили экипаж задержанного танкера NEYMA, который принимал участие в захвате украинских моряков.

Об этом сообщил представитель компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг", пишут российские СМИ "Риа Новости".

Россияне не цитируют судовладельца, вместе с этим российское издание ТАСС пишет, что посольство РФ в Украине не опровергает и не подтверждает эту информацию.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщает, что СБУ не комментирует эту информацию, чтобы не вредить следствию.

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"Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию - все детали, в том числе и в отношении членов экипажа, расскажем позже", - написала она в Twitter.

25 ноября 2018 российские корабли протаранили украинский буксир, после чего обстреляли украинские корабли и захватили их в плен.

25 мая 2019 морской трибунал ООН обязал Россию немедленно освободить украинских моряков.

24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по телефону международной информационной системы идентифицировали как уже танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018.

Его название изменили для сокрытия причастности к незаконным действиям.

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25
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