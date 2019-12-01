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воскресенье, 01 декабря 2019 18:30

Когда срывает ЛЭП - самостоятельно чинят - показали самое маленькое высокогорное село Крыму
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На юго-востоке оккупированного российскими захватчиками Крыму, Зеленогорска стоит Село Бждолине.

К нему нет автобусного сообщения, а расстояние до ближайшей дороги Белогорск-Алексеевка насчитывает 11 километров, пишет Крим.Реалии.

К 1948 году Пчелиное имело крымскотатарское название Куртлук.

Село Пчелиное находится на высоте 666 метров. Ц-можно меньше поселок оккупированного Крыма - насчитывает 6 человек. До ближайшей дороги людям приходится идти 11 км. Когда возникает аварийная ситуация - все чинят сами
Фото: Крым.Реалии
Село Пчелиное находится на высоте 666 метров. Ц-можно меньше поселок оккупированного Крыма - насчитывает 6 человек. До ближайшей дороги людям приходится идти 11 км. Когда возникает аварийная ситуация - все чинят сами
Село Пчелиное находится на высоте 666 метров. Ц-можно меньше поселок оккупированного Крыма - насчитывает 6 человек. До ближайшей дороги людям приходится идти 11 км. Когда возникает аварийная ситуация - все чинят сами
Село Пчелиное находится на высоте 666 метров. Ц-можно меньше поселок оккупированного Крыма - насчитывает 6 человек. До ближайшей дороги людям приходится идти 11 км. Когда возникает аварийная ситуация - все чинят сами
Село Пчелиное находится на высоте 666 метров. Ц-можно меньше поселок оккупированного Крыма - насчитывает 6 человек. До ближайшей дороги людям приходится идти 11 км. Когда возникает аварийная ситуация - все чинят сами

"Краеведы считают, что история села начинается от древнего пещерного города на склонах горы Карт-Кая. С тюркского это можно перевести "как старая скала". Еще ее называют Хотурлес, она примечательна тем, что имеет" сатанинскую "высоту - ровно 666 метров" , - рассказывают Крим.Реалии.

В советские времена там построили совхоз. Производили кумыс.

После развала СССР сохранились лишь отдельные хозяйства, а от инфраструктуры остались только одни руины.

Иногда на поля возле села выгоняют табуны лошадей.

Теперь в пчелином живут 2 семьи пенсионеров и еще 2-е одиноких мужчин за шестьдесят. Еще несколько человек считают себя коренными жителями и время от времени наведываются в Пчелиное с Белогорска или Зеленогорского.

Опубликовали проект резолюции Генассамблеи ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского морей" от 21 ноября 2019 года.

Голосовать за него в середине декабря 2019 года, текст размещен на сайте ООН.

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