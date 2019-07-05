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среда, 10 июля 2019 19:22

"Керченский пролив - наш" - главнокомандующий ВСУ рассказал о планах на флот

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&quot;Керченский пролив - наш&quot; - главнокомандующий ВСУ рассказал о планах на флот
Руслан Хомчак заявил, что перед тем, как проходить через Керченский пролив надо построить флот. Фото: Новинарня

Украина будет осуществлять переходы через Керченский пролив.

"Именно в эту секунду - нет. А вообще - конечно, планируем. Ведь Керченский пролив - наш, как бы русские не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем", - рассказал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью Новинарні.

Усиление присутствия украинского флота в долгосрочных планах.

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"Сегодня мы и не ставим себе задачи, что должны господствовать в Черном и Азовском морях по количеству кораблей. Мы, прежде всего, должны обеспечить защиту подводного прибрежного морского пространства, территориальных вод Украины и не допустить нападения противника на побережье", - говорит главнокомандующий.

В Украине продолжают строить военную базу Военно-морских Сил ВС Украины в Бердянске. Готовят личный состав патрульных кораблей типа Island, которые купили в США.

В интервью ВВС главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак сказал, что Украина не планирует переходов через Керченский пролив.

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