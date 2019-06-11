Каждый 3-й россиянин не готов платить за присоединение Крыма

Всего 7% россиян готовы в полной мере платить за присоединение Крыма. Фото: YouTube

Большинство россиян не готовы платить за присоединение Крыма к РФ. 36% опрошенных дали ответ "Совсем не готов", что стало рекордным показателем с марта 2014-му.

Исследование провел российский "Левада-центр" с 24 по 29 мая в 137 населенных пунктах РФ.

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На втором месте ответ "В некоторой степени" - 26%. В марте 2016 так ответили 32% респондентов. Варианты "В полной мере" и "значительной мере" выбрали 7% и 9% соответственно. 17% опрошенных считают, что за присоединение территорий платят не обычные граждане. Затруднились ответить 5%.

Недавно провели опрос среди украинцев. 65% респондентов считают Россию агрессором для Украины, а 27% - нет. В частности, не осуждают действия России 68% сторонников "Оппозиционная платформа - за жизнь", лидером которой является Виктор Медведчук.