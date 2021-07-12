Камера 3×4, с унитаза лезут крысы - жена политзаключенного рассказала об условиях в крымском СИЗО

Владислава Есипенко держат в нечеловеческих условиях в крымском СИЗО. Фото: "Крымская солидарность"

Журналист Владислав Есипенко находится в СИЗО в оккупированном Крыму в ужасных условиях. К тому же его запугивают пытками, чтобы не отказывался от показаний, которые дал под принуждением.

Ему запретили звонить домой, а письма родным он передает через своего адвоката, рассказала жена заключенного Екатерина Есипенко в эфире "Громадського радіо".

"Его камера размером 3 на 4 метра, кислорода мало, прогулка - час в сутки. С унитаза вылезают крысы. Суббота - банный день, прогулок нет. Он себя поддерживает тем, что занимается спортом даже в тех условиях. Читает украинские издания. Мы посылаем ему публикации о том, что о нем здесь говорят, как поддерживают. Влад пишет, что во всех политзаключенных Симферополя одна надежда - на обмен. Никто не надеется на справедливый суд в Крыму", - рассказывает она.

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После заявления о пытках Владислава отправили в подвал, чтобы убедить не отказываться от своих показаний, необходимых ФСБ.

"За его здоровьям не можем следить. Неизвестно, как на него повлияли пытки. Знаю, что на прошлой неделе у него болели почки. Он просил о медпомощь, но отказали, потому врача в СИЗО нет".

16 марта в России сообщили, что в Крыму ФСБ задержала Есипенко, который якобы собирал информацию о местах массового пребывания людей и имел в автомобиле взрывное устройство. В ФСБ заявили - относительно Есипенко возбуждено уголовное дело. 6 июля подконтрольный России так называемый райсуд в Симферополе продлил на полгода срок ареста Есипенко.