"Готовьтесь, что сапог оккупанта окажется на вашем лице", -Чубаров

Блогерша ездила в Крым в нарушение закона Украины. Фото: Андрей Смолий

Прихильниця Путина и аннексии украинских территорий Александра Митрошина продает свои так называемые книги на украинском сайте Книгоград.

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"Скажете, деньги не пахнут ...? Тогда готовьтесь, что сапог оккупанта окажется на вашем лице .... Это реклама и продажа книги российской Блогерша Митрошина на сайте Киевского интернет-магазина книг, игрушек, видеоигр ... В ту Блогерша, которая незаконно посещает оккупирован Крым, за что сегодня украинская общественность выгнала ее из Киева. за это отдельно следует поблагодарить активистов ОО "Отпор", - написал он.

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В понедельник в Киеве активисты движения "Відсіч" задали вопрос "чей Крым?" российской блогерше Александре Митрошиной, которая посещала аннексированный полуостров. Их задержала полиция. Блогера Митрошина - прихильниця аннексии Крыма русскими силовиками.