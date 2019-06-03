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понедельник, 03 июня 2019 16:59

Геращенко, почти не выбирая слов, выразила ноту возмущения Зеленскиму

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Геращенко, почти не выбирая слов, выразила ноту возмущения Зеленскиму

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призвала президента Зеленского продолжить давление на Россию.

Отметила, что на выступлении в Брюсселе необходимо требовать у России исполнения решения Международного трибунала, сообщает Крым.Реалии.

"Я хотела бы сказать команде новоизбранного президента Владимира Зеленского, что это неправильно, что мы уже 10 дней не слышим ни одного требования президента и его команды к России - немедленно выполнить решение морского трибунала. Мы убеждены, что во время первого визита президента Зеленского в Брюссель, тема заложников, политзаключенных, военнопленных, должна быть ключевой, как это всегда было во время всех международных переговоров президента Порошенко. И это была единственная тема, по сути, которую он поднимал по телефону с Путиным или в рамках нормандского формата", - говорит Геращенко.

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Она также выразила обеспокоенность тем, что Зеленского не пригласили на нормандские события, которые на протяжении 5 лет посещал экс-президент Петр Порошенко.

Родные политзаключенных недовольны работой вице-спикерки Верховной Рады Ирины Геращенко в вопросах поддержки и освобождения политзаключенных.

"Последний год был самым показательным. У нас не было ни одной встречи с Ириной Геращенко", заявил брат арестованного в России украинца Евгения Панова Игорь Котелянец.

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Дата
03
июня

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