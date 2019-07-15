ФСБ задержали двух украинцев на границе с Крымом

На границе с Крымом задержали двух украицев. Фото с открытых источников.

В аннексированому Крыму российские пограничники задержали двух граждан Украины. Они пытались проехать через пункт пропуска Армянск на административной границе.

"При въезде в Крым пограничниками выявлено двух граждан, объявленных в федеральный и межгосударственный поиски. Оба задержанных, в установленном порядке, переданы в правоохранительные органы для дальнейшей их отправки инициаторам розыска", - сообщают российские СМИ со ссылкой на управление ФСБ.

Российские силовики утверждают, что задержанный украинец 1991 года рождения, якобы находился в межгосударственном розыске.

"Дополнительная проверка показала, что мужчина был осужден на территории Молдовы за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения", - отметили в ФСБ.

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Второй украинец - 1985 года рождения. По словам оккупантов он подозревается в совершении убийства на территории Крыма.

Имена и фамилии задержанных не известны.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админкордоне с оккупированным Крымом граждан Украины невозможно, поскольку российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

После аннексии Крыма Россией в начале 2014-го между материковой Украины и полуостровом существует формально административный, но фактически - настоящий границу. В Херсонской области на админкордоне с Крымом работают три контрольных пункта вь'изду / выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

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