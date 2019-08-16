ФСБ терроризирует украинцев в акватории Азовского моря - СБУ

Сотрудники ФСБ РФ незаконно задерживают граждан Украины, которые на законных основаниях рыбачат в акватории Азовского моря.
"Задерживают, а затем через угрозы и шантаж добиваются ложных показаний о якобы браконьерский вылов рыбы", - об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что такая деятельность российских спецслужб носит системный характер и сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ.
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"Медиа РФ должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, вредит экологической фауне Азовского моря", - говорится в сообщении.
Освобожденний из крымской колонии украинский политзаключенный Александр Стешенко говорит, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками. По его словам, видео признание было записано после невыносимых пыток.
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