ФСБ терроризирует украинцев в акватории Азовского моря - СБУ

 
Ексклюзивы
1/5
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 90
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 594
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1638
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1710
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1152
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6444
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1629
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 936
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1584
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
20
10
13
4
3
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Ленин &quot;в золоте&quot; и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х
Ленин "в золоте" и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х
Жизнь &quot;в скрепах&quot;: показали лето на озере Донузлав
Жизнь "в скрепах": показали лето на озере Донузлав
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
Суд арестовал задержанный под Одессой российский танкер
В Украину вернулся самый младший &quot;моряк&quot; из захваченного россиянами буксира
В Украину вернулся самый младший "моряк" из захваченного россиянами буксира
Видео
Все видео
ФСБ терроризирует украинцев в акватории Азовского моря - СБУ
ФСБ терроризирует украинцев в акватории Азовского моря - СБУ
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Нервы сдали: крымчане избили отдыхающих под старинной крепостью
Интервью
1/5
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Просмотров: 594
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1638
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6444
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4709
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4284
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
15 августа 2019
1 Просмотров: 387
Солом'яний дух
Останні років 30 я планував свої відпустки на серпень. В такому графіку, окрім усього іншого, ховалася одна неабияка перевага: можна було чути запах ...
пятница, 16 августа 2019 13:09

ФСБ терроризирует украинцев в акватории Азовского моря - СБУ

  Комментировать
ФСБ терроризирует украинцев в акватории Азовского моря - СБУ
Фото: из открытых источников

Сотрудники ФСБ РФ незаконно задерживают граждан Украины, которые на законных основаниях рыбачат в акватории Азовского моря.

"Задерживают, а затем через угрозы и шантаж добиваются ложных показаний о якобы браконьерский вылов рыбы", - об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что такая деятельность российских спецслужб носит системный характер и сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инвалид = экстремист ФСБ "взялись" за людей с особыми потребностями

"Медиа РФ должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, вредит экологической фауне Азовского моря", - говорится в сообщении.

Освобожденний из крымской колонии украинский политзаключенный Александр Стешенко говорит, что признался в совершении преступления и оговорил неизвестных ему людей под пытками. По его словам, видео признание было записано после невыносимых пыток.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ФСБ терроризирует украинцев в акватории Азовского моря - СБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Мадонна празднует 61-летие: скандальные фото поп-дивы

Польше отдали заселенную украинцами территорию

Войны хочет Россия - украинцев призвали бороться с оккупантом

Казаки разбили королевскую армию на переправе

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 1 Просмотров: 113211
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже
Пенсия по-новому: кто выйдет на заслуженный отдых позже Просмотров: 25704
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава 2 Просмотров: 24213
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 23661
Нашли еще одного пострадавшего от отравления &quot;Новичком&quot;
Нашли еще одного пострадавшего от отравления "Новичком" 1 Просмотров: 15276
Крым
Не будем терять достоинство - крымские оккупанты передумали просить у Украины воду
Не будем терять достоинство - крымские оккупанты передумали просить у Украины воду Просмотров: 522
Инвалид = экстремист ФСБ "взялись" за людей с особыми потребностями
Инвалид = экстремист ФСБ "взялись" за людей с особыми потребностями Просмотров: 639
Вслед за Сибирью: сгорело 200 га крымского леса
Вслед за Сибирью: сгорело 200 га крымского леса Просмотров: 630
Скрепные кулаки РПЦ: российский поп подрался с уличным музыкантом
Скрепные кулаки РПЦ: российский поп подрался с уличным музыкантом Просмотров: 765
Россия разместила дроны-шпионы в Крыму
Россия разместила дроны-шпионы в Крыму Просмотров: 171
Больше всего комментируют
18
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
"Захлебнется Крым водой" - Жириновский выдал очередную порцию истерики
2
Советник Зеленского назвал кандидатуру на пост главы Минздрава
2
Возвращение России в ПАСЕ: Рада определилась с приглашением для евродепутатов
1
Медведчук не будет вице-спикером нового парламента
Голосов: 5416
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua