Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста

Фото: armyinform

18 мая в Украине в третий раз отмечают День резервиста. Праздник установили указом президента 2019 года.

Совет резервистов Вооруженных сил Украины призвал принять участие в флешмобе "Я - резервист!" - в течение дня быть в военной форме, в том числе и на рабочих местах, если это не запрещают условия труда. Такая традиция есть у резервистов других государств, в частности стран-членов НАТО.

На сегодняшний день более 230 тыс. резервистов зачислены в военный оперативный резерв Вооруженных сил. Из них более 11 тыс. заключили контракты о прохождении службы в военном резерве ВСУ.

"С началом русско-украинской войны календарь государственных праздников и памятных дат пополнился вехами нового этапа борьбы украинского народа за независимость. Такой вехой стал указ президента Украины от 18 мая 2015 года, который заложил основы для формирования военного оперативного резерва первой очереди, - говорится в поздравлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. - Именно эти военно обученные люди - основа для планирования и обеспечения доукомплектования войск мобилизационными ресурсами в случае такой необходимости, а также дополнительный весомый фактор сдерживания вражеской агрессии".

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В течение 2016-2020 годов на учебные сборы призвали более 127 тыс. резервистов и военнообязанных лиц, добавил Хомчак. В этом году также проводят масштабные мероприятия.

В частности, на Харьковщине сейчас продолжаются военные сборы, в которых принимают участие 2 тыс. резервистов, приписанных к отдельной бригаде территориальной обороны.

"Украинский народ гордится патриотами, готовыми в любой момент вновь взять в руки оружие и пополнить ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований в случае возникновения угрозы широкомасштабной агрессии со стороны врага, - поздравил резервистов президент Владимир Зеленский. - Ваши умения, воинское мастерство и опыт, приобретенные в сражениях с русскими оккупантами, бесценны и способны существенно нарастить боевые способности украинской армии. Украина всегда рассчитывает на вашу поддержку ".

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23 апреля вступил в силу закон о мобилизации резервистов. Позволяет оперативно, в течение суток, привлечь резерв в случае обострения в зоне боевых действий или нарушения границ государства. Также законом усилили наказания для призывников и военнообязанных. За нарушение правил воинского учета и регулярности посещения центров комплектации резервистами грозит штраф в 510-850 грн, за повторное - 850-1700 грн.