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Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
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На Харьковщине продолжаются учебные сборы воинов-резервистов и военнообязанных
Фото: armyinform
Боевой медик, солдат резерва Анита Луис в 2020 подписала контракт на службу в резерве. Харьковчанка в 2014-2015 годах служила в добробате. Вернулась с фронта, потому что сама воспитывает дочь Эру, не могла оставить ее на длительное время. Затем ездила на передовую в качестве волонтера. Занималась в основном воинами отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко. До войны работала физиореабилитологом. С началом боевых действий стала добровольцем. Позже окончила медицинские курсы. В районе Песков, Авдеевки и Водяного лечила раненых бойцов, помогала местным. Когда дочь вырастет, воин-резервист Анита Луис планирует стать действующим военнослужащим ВСУ.
Командир стрелкового отделения Дергачивсього батальона ТРО старший сержант резерва Валерий Волчков - Дмитровский сельский председатель Богодуховского района. Единственный сын Валерия три года служит по контракту в отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.
Обязанности командира стрелкового отделения батальона теробороны во время сборов выполняет старший сержант резерва Виктор Зенин. На Харьковщине его больше знают как атамана Дергачевского куреня войска Запорожского. "Возраст и здоровье не позволили в 2014-м пойти защищать Украину от оккупантов, - говорит резервист - Я делал все, что мог: собирал теплые вещи, перечислял деньги волонтерам. Это уже мой четвертый за семь лет войны временный призыв в армию. Я и мои сослуживцы в резерве научились хорошо воевать. Конечно, мы не десантники, не морпехи и не разведчики, но остановить противника можем".

18 мая в Украине в третий раз отмечают День резервиста. Праздник установили указом президента 2019 года.

Совет резервистов Вооруженных сил Украины призвал принять участие в флешмобе "Я - резервист!" - в течение дня быть в военной форме, в том числе и на рабочих местах, если это не запрещают условия труда. Такая традиция есть у резервистов других государств, в частности стран-членов НАТО.

На сегодняшний день более 230 тыс. резервистов зачислены в военный оперативный резерв Вооруженных сил. Из них более 11 тыс. заключили контракты о прохождении службы в военном резерве ВСУ.

"С началом русско-украинской войны календарь государственных праздников и памятных дат пополнился вехами нового этапа борьбы украинского народа за независимость. Такой вехой стал указ президента Украины от 18 мая 2015 года, который заложил основы для формирования военного оперативного резерва первой очереди, - говорится в поздравлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. - Именно эти военно обученные люди - основа для планирования и обеспечения доукомплектования войск мобилизационными ресурсами в случае такой необходимости, а также дополнительный весомый фактор сдерживания вражеской агрессии".

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В течение 2016-2020 годов на учебные сборы призвали более 127 тыс. резервистов и военнообязанных лиц, добавил Хомчак. В этом году также проводят масштабные мероприятия.

В частности, на Харьковщине сейчас продолжаются военные сборы, в которых принимают участие 2 тыс. резервистов, приписанных к отдельной бригаде территориальной обороны.

"Украинский народ гордится патриотами, готовыми в любой момент вновь взять в руки оружие и пополнить ряды Вооруженных сил Украины и других военных формирований в случае возникновения угрозы широкомасштабной агрессии со стороны врага, - поздравил резервистов президент Владимир Зеленский. - Ваши умения, воинское мастерство и опыт, приобретенные в сражениях с русскими оккупантами, бесценны и способны существенно нарастить боевые способности украинской армии. Украина всегда рассчитывает на вашу поддержку ".

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23 апреля вступил в силу закон о мобилизации резервистов. Позволяет оперативно, в течение суток, привлечь резерв в случае обострения в зоне боевых действий или нарушения границ государства. Также законом усилили наказания для призывников и военнообязанных. За нарушение правил воинского учета и регулярности посещения центров комплектации резервистами грозит штраф в 510-850 грн, за повторное - 850-1700 грн.

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