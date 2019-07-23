Есть бизнес в оккупированном Крыму - что известно о винницкой "слуге народа"

В Винницкой области, в округе №14, победила кандидат "Слуги народа", имеющий бизнес в оккупированном Крыму.
Ирина Борзова - дочь продюсера "Лиги смеха", сообщает Украинская правда.
Борзовой 36 лет, она имеет бизнес по поставке готовых блюд, предоставления имущества в аренду, организации различных мероприятий и развлечений и в прошлом году задекларировала 2,1 млн. грн..
Известно, что депутатка занимается благотворительностью и общественной работой.
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Ее отец - Наум Барула возглавляет Drive Production, которое, вместе со студией "Квартал 95", производит юмористическое шоу "Лига смеха". Его партнерами по бизнесу значатся соратники Владимира Зеленского Тимур Миндич, Сергей и Борис Шефиры.
Он также возглавлял украинский филиал КВН, значится руководителем двух украинских предприятий российского ведущего Александра Маслякова.
Борзова вместе со своим отцом владеет предприятием "Профиль-Н", что находится в оккупированном русскими Судаке.
Компания занимается деятельностью ресторанов, после аннексии ее перерегистрировали в соответствии с законодательством оккупантов.
После захвата Крыма прибыль "Профиль-Н" постоянно растет. В 2017-м Борзова оплатила около 275,4 тыс. руб. налогов и взносов.
Муж депутатки - Сергей Борзов возглавляет Государственное управление делами. Журналисты выяснили, что несмотря на высокие доходы, государство выделило Борзовым квартиру на 190 кв.м, которой они пользуются.
Обвиняемого в госизмене экс-министра здравоохранения в оккупированном Крыму Петра Михальчевского Днепровский районный суд Киева освободил из-под стражи.
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