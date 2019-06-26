Эксперт рассказал, как разорвать морское соглашение с Россией

Алексей Куропьятник эксперт по вопросам внешней политики и безопасности общественной организации "Майдан иностранных дел". Фото: Радио.Свобода

Украина должна расторгнуть соглашение о совместном пользовании Азовским морем, которое подписала в 2003-м после конфликта вокруг косы Тузла.

Этот договор фактически выводит юрисдикцию этой акватории из-под юрисдикции Международного трибунала ООН, говорит в комментарии Gazeta.ua Алексей Куропьятник эксперт по вопросам внешней политики и безопасности общественной организации "Майдан иностранных дел".

"Он сформулирован таким образом, что все спорные вопросы между РФ и Украиной должны решаться путем переговоров без привлечения других стран. Для Украины это невыгодно, а у России это зацепки для того, чтобы ставить под сомнение решение Трибунала", - говорит эксперт.

Во времена президентства Леонида Кучмы Украина и Россия подписали договор о совместном пользовании Азовским морем, но Россия саботировала процесс определения морской границы. Таким образом, Украина имеет обязанности, указанные в договоре, но не имеет территории, на которые распространяются ее права.

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"Чтобы разорвать его, можно поставить вопрос о том, что россияне игнорируют морскую государственную границу Украины и ее нет. Это можно использовать как повод деанонсировать договор и устанавливать там территорию, на которую распространяется морское право, которое обеспечит свободное судоходство. Второй причиной расторжения этого соглашения является произвол со стороны россиян, поскольку речь идет не о гражданских судах, а о военных кораблях, которые вообще нельзя трогать, а можно только просить и предупреждать и все вопросы регулировать дипломатично", - говорит он.

Конфликт вокруг острова Тузла - первая аннексия Россией украинских территорий в 2003-м. Чтобы захватить этот остров, россияне начали активно строить дамбу и досыпать земли, чтобы превратить остров в косу. Украина настаивала на прекращении работ по захвату острова и возвращения целостности границы. Россияне отрицали и предложили установить новые границы в Азовском море и Керченском проливе.