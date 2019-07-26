Экипаж танкера Neyma вернулся в Россию

Члены экипажа российского танкера "Neyma", задержанного в порту Измаил Одесской области, прилетели в Москву.

Самолет с моряками приземлился в Домодедово рейсом из Кишинева, передает "Интерфакс".

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Службы безопасности Украины сообщили о задержании в порту Измаил российского танкера "Neyma", который в ноябре 2018 блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.

Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на "Nika spirit".

Позже стало известно, что экипаж российского танкера отпущен, моряки вылетят в Россию из Молдовы. Судно пока остается в Измаиле.

В СБУ не зафиксировали нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.