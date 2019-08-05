Две российские спортсменки погибли во время шторма в Крыму

В Крыму во время шторма погибли две российские кикбоксеркы. Фото - КП Крым

Две российские кикбоксеркы, Фатима Джакубова и Элина Гисмеева, погибли в аннексированном Россией Крыму во время шторма.

Несчастный случай произошел в воскресенье, 4 августа, в яхт-клубе в Севастополе. Об этом заявил заместитель начальника так называемого управления обеспечения мероприятий гражданской защиты города Владимир Безпалый.

"Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули 2 женщины: 33-летняя жительница Москвы и 27-летняя жительница Мурманска. Одна - действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая - вице-чемпионка", - сказал Безпалый на совещании, передает "Интерфакс-Росия".

Поднять тела из воды удалось не сразу, из-за погодных условий катера не могли выйти в море.

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"По предварительным данным, одна из спортсменок прыгнула с пирса в штормовое море - в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая бросилась ее спасать", - уточнил Безпалый.

Так называемый временный и.о. губернатора Михаил Развожаев попросил правоохранительные органы оценить действия руководства яхт-клуба. Для купания это место непредназначено, спасателей в клубе нет, о происшествии сообщила охрана.

В субботу, 3 августа, в Севастополе завершились сборы команды. В воскресенье вечером должна была вылететь группа спортсменок, которая осталась, сообщил президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев.

Джакубова и Гисмеева перед отправлением в аэропорт решили прогуляться по набережной. В последний раз их видели за полчаса до трагедии.

"Спортсменки сильного уровня. Джакубова уже лет 7 в сборной России, у нее остался сын. Гисмеева - заслуженный мастер спорта, ее отец - Алмаз Гисмеев - знаменитый боец ​​своего времени. Она единственная его дочь", - сказал Украинцев.

Родители погибших уже вылетели на место происшествия.

Нелепый несчастный случай оборвал жизнь 15-летней чемпионки России по панкратиону Ирины Рыбниковой. Девушка принимала ванну, взяв с собой смартфон, который поставила на зарядку. Телефон случайно упал в воду, и юная спортсменка погибла от удара током. Трагедия произошла в городе Братск Иркутской области.