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понедельник, 10 июня 2019 11:49

ДТП в Крыму: погибли три человека

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ДТП в Крыму: погибли три человека
Смертельное ДТП в Ялте. Фото: google.com

В Ялте три человека умерли из-за попытки женщины перейти дорогу в неустановленном месте.

Водитель мотоцикла Honda наехал на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda. В результате ДТП погибла женщина на вид 30-35 лет, водитель и пассажир мотоцикла, - сообщает ГУ МВД.

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Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

В Ровенской области столкнулись рейсовая маршрутка сообщением "Злазне-Ровно" и легковой автомобиль Mazda. Погиб 22-летний водитель легковушки, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

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