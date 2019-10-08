Денисова занялась поисками пропавших политзаключенных Крымf

facebook местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова - неизвестно

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей русской коллеги Татьяни Москальковой. Просит помочь установить местонахождение Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, которых в сентябре этапировали из Крыма в Москву.

"На сегодняшний день местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова - неизвестно. В связи с этим безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяны Москальковой принять меры по установлению местонахождения их для дальнейшего информирования родных и адвокатов", - пишет в Facebook Людмила Денисова.

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Осужденных по "делу украинских диверсантов" 42-летнего Алексея Бессарабова и Владимира Дудку, 55 лет, вывезли из оккупированного Симферополя в Москву. Там должны рассмотреть их апелляционную жалобу на приговор. 9 ноября 2016 в Севастополе оккупанты задержали военных экспертов аналитического центра "Номос" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова. Назвали их диверсионно-террористической группой украинской разведки.