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пятница, 10 мая 2019 18:14

Деды протоптали: оккупанты открыли жлобский парк
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В оккупированном Севастополе торжественно открыли перестроенный городской парк - Парк Победы.

Во время открытия еще продолжались строительные работы, на территории парка был разбросан мусор, стояла техника, пишут "Крим.Реалии".

Перед церемонией работники должны были отогнать технику подальше от оккупантов, которые торжественно прошли по центральной аллее.

Исконная советская коллонада в античном стиле
Фото: Крым.Реалии
Тракторы копают безжизненный глиняный грунт
У входа в парк установлен фонтан в виде лепестков советского ордена "Победа"
Лавочки в античном стиле и мешок строительного мусора на "клумбе"
Малый фонтан на аллее

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Открывал парк оккупант Илья Пономарев. Он сообщил, что строительство будет продолжаться.

"Впереди еще большая работа. Все в парке будет доделано, точно говорю", - сказал он.

4 мая в оккупированном Севастополе прошла репетиция военного парада к 9 мая.

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