"Даже если придется проиграть": Сенцов просит не сдаваться

Олег Сенцов написал письмо журналистке, драматургу и режиссеру Марии Сарожицький. Фото: korrespondent.net

Украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо журналистке, драматургу и режиссеру Марии Сарожицкой. Мужчина сейчас находится в российской колонии в городе Лабытнанги.

Письмо она разместила на своей странице в Facebook.

"Маша и Настя, здравствуйте! Спасибо вам за письмо, за поздравления и теплые слова. Рад, что у вас все так хорошо получилось с прошлым проектом, вы его завершили и он удачно ушел. А за поддержку благодарите не меня, а Германа- старшего. Это он однажды сказал "в нашей профессии больше сдавшихся, чем проигравших". Желаю вам никогда не сдаваться, даже если иногда и придется проигрывать! Успеха в новых фильмах, надеюсь, что когда-нибудь побываю на ваших премьерах ", - написал Сенцов.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила официальный ответ о состоянии политзаключенного Олега Сенцова. Письмо удалось получить после двух отказов. Фотокопию документа от руководителя Совета при президенте РФ уполномоченный по правам человека в Украине опубликовала на своей странице в Facebook. В письме написано, что Сенцов находится под "постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где отбывает наказание" и его состояние "оценивается как удовлетворительное".