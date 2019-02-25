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вторник, 26 февраля 2019 09:00

"Чи міг отримати по голові держаком від прапора": як у Криму пручалися окупації
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Автор: Станислав Юрченко
  Председатель Меджлиса Рефат Чубаров потребовал от спикера крымского парламента Владимира Константинова перенести или отменить внеочередную сессию, чтобы избежать противостояния и дальнейшего обострения ситуации в Крыму
Председатель Меджлиса Рефат Чубаров потребовал от спикера крымского парламента Владимира Константинова перенести или отменить внеочередную сессию, чтобы избежать противостояния и дальнейшего обострения ситуации в Крыму

26 февраля 2014 года крымские татары, украинцы и представители различных национальностей вышли под здание Верховной Рады АР Крым чтобы остановить российское вторжение.

Мирную акцию организовал Меджлис крымскотатарского народа, всего собралось 15 тыс. человек.

Митингующие имели целью не допустить принятия сепаратистского решение о присоединении Крыма к России.

Пророссийский толпа собралась у здания Верховной Рады АРК. Сепаратисты стремились присоединения к составу России полуострова Крым
Фото: Станислав Юрченко
Проукраинские активисты различных национальностей собрались, чтобы помешать российской оккупации Крыма
Целостность Украины поддерживали люди разного возраста
Председатель Меджлиса Рефат Чубаров потребовал от спикера крымского парламента Владимира Константинова перенести или отменить внеочередную сессию, чтобы избежать противостояния и дальнейшего обострения ситуации в Крыму
Целостность Украины поддерживали люди разного возраста

Людям противостояла пророссийская толпа, состоящая из отрядов так называемой самообороны Крыма (молодых людей, которых профинансировало российское правительство, отрядов так называемых казаков и сторонников Путина - Gazeta.ua)

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"Люди стояли друг напротив друга, была слышна ругань, мат. Периодически случались стычки, кто мог кого-то ударить, или получить по голове древком от флага. Но особого ожесточения и массовой драки не было", - рассказывает Сервер, один из участников митинга .

Как рассказывают свидетели ситуация была относительно мирной, пока в здании не подъехала "подмога" оппонентов - титушки организации "Русское единство".

После этого пророссийская толпа начала драку возникли столкновения между митингующими и пророссийской толпой, эти столкновения переросли в волнения.

В ходе столкновений умерло 2-е сепаратистов.

Митингующим удалось оттеснить пророссийскую толпу и не дать принять сепаратистское решение. После этого на стороне, где стояли сторонники Путина, обнаружили ломы, слезоточивый газ и другое оружие.

"26 февраля я пошел с площади перед Верховной Радой Крыма только тогда, когда она практически опустела. Сессия Верховного Совета Крыма, на которой могли быть приняты обращения в адрес России, не состоялась. Мы были уверены в том, что гражданское общество выполнило свою миссию. Я помню, что происходило в социальных сетях. Вместе с нами радовалась вся Украина", - вспоминает события председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

27 февраля здание Верховной Рады АРК захватили вооруженные российские военные без знаков различия.

После захвата здания оккупанты начали преследовать и похищать проукраински настроенных крымчан и судить их.

За период с 3 марта 2014 оккупанты похитили около 42 граждан Украины из них 12 пропали без вести и 8 были жестоко убиты.

Арестовывать участников сопротивления начали через год после захвата Крыма. Преследования крымских татар назвали "Делом 26 февраля". Суд вела прокурорка-предательница Наталья Поклонская, которая в то время провозгласила себя генеральным прокурором АР Крым.

С начала аннексии Крыма и по настоящее время крымских татар и украинцев задерживают по обвинению в терроризме.

Самыми известными жертвами оккупационного российского режима является крымский татарин Решат Аметов, тело которого нашли со следами пыток, Владимир Балух, которого оккупанты осудили за хранение оружия, режиссер Олег Сенцов и анархист Александр Кольченко, которых обвинили в терроризме и вывезли на материковую Россию, Эдем Бекиров, инвалид 1-й группы, которого сейчас удерживают в российской тюрьме без медицинской помощи и Веджие Кашка, которую оккупанты убили 23-го ноября 2017 года.

20 февраля 2014 года на полуострове Крым появились военные грузовики без номеров и неизвестные люди в военной форме без знаков различия. Вместе с этим в Крыму начали активно финансировать незаконные вооруженные формирования называющих себя самообороной Крыма.

С этого момента началась аннексия полуострова - зеленые человечки блокировали стратегически важные объекты и украинские военные части.

Военных, которых заблокировали в частях кормили местные жители.

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Дата
26
февраля

"Чи міг отримати по голові держаком від прапора": як у Криму пручалися окупації

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