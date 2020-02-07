Биснесмены подарили НАМУ редкие работы Федора Кричевского

Фото: Марина Непыйвода

222 рисунка Федора Кричевского передали Национальному художественному музею в Киеве. 29 выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы выкупили коллекцию у наследницы работ и подарили музею. Стоимость не разглашают.

"Традиция меценатства продолжается, - говорит гендиректор музея Юлия Литвинец. - Первый экспонат поступил к нам в сентябре 1898 года. Был подарен Ханенками. Наша коллекция Кричевского была не так велика. Это 35 графических, 55 живописных работ, архив художника и мольберт. Вместе с подаренными произведениями имеем самое большое собрание Кричевского в Украине. Теперь можем видеть не только эталонные известные картины. Но и каким был творческий путь художника, как он работал, как искал точную линию ".

"Наш проект состоит из четырех этапов. Это передача работ музею, стипендия для искусствоведа, который будет исследовать коллекцию год-полтора. Затем планируем перевод исследования на английский и издание монографии, - рассказывает один из меценатов, бизнесмен Андрей Мельник. - Конкурс на стипендию объявим 1 марта. Она составит 10 000 долларов. Это уже третий проект нашей инициативной группы. Перевели материалы Стэнфордского университета о бизнесе и дизайн мышлении. Недавно презентовали двухтомник Валерия Шевчука "Казацкое государство как идея ". В этом историческом труде писатель раскрывает историю казацкого государства на основе архивных документов. Считаю, нация может построить сильное государство, только имея культурные основы. Это понимание своего прошлого, истории, искусства. Такие проекты делаем, чтобы Украина не исчезла. Пока не построишь культуру, а не будет экономики, не станем хорошо жить.

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Рисунки Кричевского собирала его жена Наталья Петровна. Хранила в папках. После смерти завещала Ариадне Гершуни, которая ухаживала за женщиной в последние годы ее жизни. Затем работы перешли по наследству дочери. Купить коллекцию у Ольги Гершуни меценатам подсказали работники музея.

Наталья Петровна сама была художницей. Пожертвовала собой ради мужа .

"30 лет назад общалась с Натальей Петровной, держала каждый рисунок в руках, - вспоминает искусствовед Зоя Чегусова. - Благодаря семье Гершуни коллекция сохранилась целостной, а не распорошилась. Потому что за ней многие охотились. Наталья Петровна сама была художницей. Пожертвовала собой ради мужа . Он не мог бы ни с кем другим жить, не смог бы себя так реализовать. Рассказывала, что Федор Григорьевич делал много набросков к композиции. Затем почти ничего не менял. Переносил на масштабные полотна. Не было ничего лишнего. Он долго вынашивал идею , которую воплощал в эскизы и на холсте. Сразу получались шедевры, которые передавали состояние души настроение, историю. Есть талантливые живописцы, колористы. Есть хорошие графики, рисовальщики. У него же были оба эти таланты. Имел замечательный вкус. Невероятно чувствовал цвет и одновременно линию.

С универсальностью таланта Федора Кричевского соглашается и заведующий отделом графики музея Даниил Никитин:

"Он был самым выдающимся мастером кисти в украинском искусстве ХХ века. Синтезировал достояние европейского искусства со времен средневековья, давнего монументализма до своего времени. Писал произведения величественные, но простые и понятные. Был искусен во всем: колорит, композиция, рисунок. Хорошо мог передать пластику форм. Коллекция графики имеет двойную ценность. Как наброски к признанным шедеврам. По которым можно изучать творчество художника, его замыслы и трансформацию идей. Через обычное говорил о вечном: о любви, жизни и смерти, борьбе добра со злом. Во времена авангарда выглядит художником академического характера. Для своих работ всегда исследовал тему. Для "Гуцульской свадьбы" изучал, как выглядят украинские горцы, ездил смотреть карпатские пейзажи. Это не очень характерно для ХХ века, где эмоциональная вспышка попадает на холст и это уже шедевр мирового искусства.

Для "Гуцульской свадьбы" изучал, как выглядят украинские горцы, ездил смотреть карпатские пейзажи. Это не очень характерно для ХХ века

На выставку отобрали 50 работ из коллекции. Преимущественно эскизы к известным картинам. Иллюстрируем его основные направления. Что Федор Кричевский не только мастер тематической картины. Он еще был дизайнером, работал в области архитектуры и оформления, как и его брат Василий. Делал дизайн логотипов. Показываем эскизы советских монет середины 1920-х. Именно в то время была денежная реформа и, наверное, был конкурс на дизайн денег, в котором художник принимал участие. Рядом - оформление керамической чашки, архитектурные эскизы, орнаменты. Эскиз для конкурса на проект памятника Шевченко в Харькове 1933 года. Есть работы, которые показывают замыслы ненаписанных картин. Например, портрет брата Василия 1921 года на 50-летие. На картине написано "Художник Василий Кричевский". Выглядит там как патриарх украинского искусства, в красной одежде. Шикарный замысел. И то, что у нас остался эскиз, ценно. Меняет понимание их отношений. Говорят, что братья конфликтовали. А это свидетельствует о другом. Также здесь представлены эскизы театральных костюмов и декораций к опере "Тарас Бульба" в Харьковском театре оперы и балета 1933 года. Никто не может сказать, были ли они воплощены.

В аванзале Национального художественного музея выставка работ Федора Кричевского продлится до 21 февраля.

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Художник Федор Кричевский родился в 1879 году в Лебедине Сумской области. Брат архитектора Василия Кричевского. В небогатой семье было восемь детей. С отличием окончил четырехлетнюю школу в Ворожбе. В имении графа Василия Капниста увидел галерею казацких портретов, коллекцию живописи и графики. Начал копировать. Рисунки попали к художнику Константину Савицкому. Тот оценил талант юноши, приютил в своем доме и подготовил к вступлению в художественное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества. По окончании которого поступил в Петербургскую академию художеств в мастерскую Ильи Репина и Дмитрия Кардовского. Во время летнего пребывания в Европе учился в Вене у австрийца Густава Климта. В 1917-м принял участие в создании Украинской академии искусства и был избран ее первым ректором. В начале 1930-х преподавал в Харьковском художественном институте. В 1927-м написал триптих "Жизнь", в котором показал внешнюю красоту людей из народа, их душевное благородство, нравственную силу и величие, сдержанность и стойкость. На Международном конкурсе в Венеции работа имела большой успех. Часть триптиха "Возвращение" экспонировалась в составе выставки советского искусства в Копенгагене и Варшаве. Творчество Кричевского высоко ценили в США. Во время Второй мировой художник уклонился от эвакуации в столицу Башкирии Уфу и остался вместе с женой на оккупированной территории. Находились в разрушенном большевиками Киеве. В конце войны пытался выехать на Запад, где уже находился его брат Василий. Поезд, в котором ехал, не успел отъехать далеко от Кенигсберга в Восточной Пруссии из-за быстрого наступления Красной Армии. Федора Кричевского арестовали. В 1947-м умер от голода в Ирпене под Киевом.