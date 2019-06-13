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четверг, 13 июня 2019 09:59

Без веселья и захватывающих выступлений: в Крыму праздновали "День России"
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В сети показали фото с празднования "Дня России" в оккупированной Керчи
Фото: kerch.fm
В сети показали фото с празднования "Дня России" в оккупированной Керчи
В сети показали фото с празднования "Дня России" в оккупированной Керчи
В сети показали фото с празднования "Дня России" в оккупированной Керчи
В сети показали фото с празднования "Дня России" в оккупированной Керчи

В сети показали фото с празднования "Дня России" в оккупированном украинском Крыму. В этом году эти мероприятия непопулярные среди местных.

Не было развлечений, веселья и захватывающих выступлений, как в предыдущие годы. Людей на празднование пришло очень мало, пишет в Twitter блогер "Крымский бандеровец".

В качестве примера приводит снимки с анексованой Керчи.

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"Дно России. Фотографии говорят сами за себя. Сдуло Рашку в Крыму. Но и наехала тьма", - констатировал блогер.

Оккупанты превратили некогда туристический Крым в помойку. На полуострове увеличилось количество стихийных свалок. Так называемая власть Крыма игнорирует проблемы ЖКХ в Крыму, и не убирает мусор.

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13
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