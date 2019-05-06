Балуха в казиматах пытают холодом

У политзаключенного Владимира Балуха отобрали его вещи и вышиванку. Фото: Радио Свобода

Россияне продлили срок содержания Владимира Балуха в штрафном изоляторе 15 суток.

О своих буднях пленник написал в письме к активистке из Латвии Татьяне Лазде, она опубликовала письмо в Facebook.

Украинец рассказал, что его держат в холодной одиночной камере штрафного изолятора без теплых вещей.

"Я мерзну постоянно даже ночью, завернувшись в одеяло с головой я просыпаюсь от холода. В жизни-бы не поверил, что смогу жить в условиях озноба 24/7", - пишет пленник.

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Он также рассказал, что россияне забрали вышиванку когда этапировали его в российскую колонию.

"А вот мою вышиванку вместе с футболкой с казаком, вместе с другими вещами конфисковали (отжали, украли, присвоили мошенническим путем - все определения правильные) в Керченском ИК-2 так называемые сотрудники", - отметил Балух.

Письмо датировано 4 мая 2019.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха переместили в штрафной изолятор колонии №4 российского города Торжок в Твери. Пленник будет находиться там до 19 апреля, сообщает Крымская правозащитная группа.