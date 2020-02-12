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среда, 12 февраля 2020 18:02

Арахамия объяснил свои слова о воде для Крыма

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Арахамия объяснил свои слова о воде для Крыма
Арахамия подчеркнул, что никаких уступок в вопросе суверенитета быть не может. Фото: УНИАН

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что слова о восстановлении водоснабжения в Крым были восприняты неправильно.

Оправдание "за то, чего не было" он опубликовал в Facebook.

"Идея о возобновлении поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск из Донбасса не моя. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что такую ​​постановку вопроса озвучил ведущий и спросил, каково мое личное мнение по этому поводу... Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды повторил, что это моя личная позиция", - пояснил Арахамия.

Он отметил, что в "Слуге народа" никогда не поднимали вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. И подчеркнул, что в вопросе суверенитета и территориальной целостности не может быть никаких уступок.

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"Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной.

Я рос в Николаеве, крымчане - наши соседи. Я очень люблю Крым, и мы никогда не допустим любых форм легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины", - констатировал Арахамия.

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса и передачу оккупированных территорий под контроль Украины. Мотивировал это тем, что в Крыму "водой будут пользоваться граждане Украины".

Председатель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это его личное мнение.

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