Актеру-пропагандисту запретили гастролировать в Украине

Очередной российский актер попал в "Миротворец". Фото: россми

В "Миротворец" добавили еще одного российского актера.

Михаил Галустян, известный благодаря ряду российских юмористических шоу, поехал в оккупированный Крым, сообщают Крым.Реалии.

Также он участвовал в пропагандистских мероприятиях направленных на легализацию аннексии Крыма.

Сообщила о посещении актера пресс-служба детского лагеря "Артек".

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С 2014 года актеры которые хотят посетить Крым, могут это сделать в единственный законный способ - через пункты пропуска на украинской территории.

Тем, кто нарушает этот закон, запрещают посещать Украину.

Центр "Миротворец" это общественная организация, которая занимается сбором данных о предателях Украины и россиянах, воющих против Украины. Информацию о ниж можно найти в разделе "Чистилище".

В России заявили, что не собираются вести мирные переговоры с Украиной. Аргументируют отсутствием войны.