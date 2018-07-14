Як аннексировали Крым

Российские военные заезжали в Крым из четырех направлений для следующих оккупации и аннексии полуострова.

Автор: krymr Аннексия Крыма: российские военные заежали с четырех направлений

Активная подготовка к аннексии Крыма велась около двух месяцев, пишет "Радио Свобода".

"Первый - автомобильный путь Харьков-Симферополь. Они были переодеты в гражданское. Приезжали в Севастополе получали оружие и спокойно себя там чувствовали. Второй путь - высадка военной силы, техники, людей из больших десантных кораблей Балтийского флота, Северного флота, прибывающих в Севастополя. Добирались также паромом ", - сказал волонтер пресс-секретарь волонтерской организации InformNapalm Михаил Макарук.

Это было установлено с помощью международной системы поиска кораблей и отслеживание публикаций людей, переодевались, фотографировались на фоне военных кораблей и с военной техникой, применялись во время аннексии. Эта техника, в частности БТР-82У, есть только в российской армии, отметил Макарук.

"18-я мотострелковая бригада Северного военного округа добиралась в Крым и на самолетах. Это подразделение участвовал в блокировании военных частей ВСУ. Россия направила в Крым много силовиков, поскольку "не хватало кадровых профессиональных военных. Была угроза того, что большая часть украинских военнослужащих, которые были в Крыму, могла сопротивляться", - объясняет Макарук.

Волонтер также добавил, что установленные несколько подразделений ВС России, захватывали Крым.

"Наша команда уже точно подтвердила участие 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ России, 45-й отдельной гвардейской бригады учебного назначения, 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 18-й отдельной мотострелковой бригады. А также 10-й отдельной бригады спецназначения Главного разведывательного управления России ", - сказал он.

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Макарук добавил, что InformNapalm сотрудничает с Министерством юстиции Украины, которое готовит ряд обвинительных актов для дел Украины против России.

Крым никогда уже не станет таким, каким был до аннексии - его экономика уничтожена. Перекрытия Северо-Крымского канала пагубно повлияло на сельское хозяйство, из которого полуостров и получал основную прибыль.