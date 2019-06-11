Агент Украины объяснила в Гааге, как Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву

Елена Зеркаль рассказала о нарушениях РФ. Фото: LIGA.net

Позицию Украины в первом устном раунде юрисдикционных слушаний арбитражного трибунала по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе представила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

Она сообщила о незаконно построенном мосте через международный пролив, притеснениях судов всех стран, хищениях украинских энергоресурсов в пределах прав Украины на море, препятствиях вылову рыбы украинскими рыбаками.

С весны 2014 Россия похитила более 9 млрд кубометров природного газа. Сократился украинский ежегодный вылов рыбы.

"Эти нарушения составляют в своей совокупности сплошное пренебрежение международного морского права со стороны России", - подчеркнула Зеркаль.

Дело Украина не касается суверенитета над Крымом. Этот вопрос не оспаривается.

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"Сегодня вы увидите, почему России не удастся избежать вашей юрисдикции. Я убеждена: заслушав наши аргументы, вы согласитесь, что Украина уполномоченна представить вам свое дело и стремится к правосудию в соответствии Конвенции", - сказала она.

Предварительные возражения России не является результатом добросовестной оценки юрисдикции арбитражного трибунала.

"Вместо того, чтобы отвечать на аргументы Украины о нарушении норм морского права, Россия пытается переформатировать спор", - сказала она.

Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум, который документально подтверждает нарушение Российской Федерацией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.