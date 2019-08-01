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четверг, 01 августа 2019 15:51

Адвокат военнопленных моряков предупредил Россию

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Адвокат военнопленных моряков предупредил Россию
Осенью в России будут требовать освобождения моряков. Фото: росзми

Россию ждут суровые санкции в случае, если она не выпустит пленных моряков.

Об этом говорит адвокат военнопленных моряков Николай Полозов, сообщают Крым.Реалии.

"Содержать моряков крайне невыгодно, крайне токсично. Прежде всего, это обусловлено приказом трибунала ООН по морскому праву и последующими нарушениями из-за невыполнения этого приказа. Ну хорошо, сейчас еще лето и период отпусков. Как только запустится новая часть политического цикла, с сентября, то первым же вопросом будет: "Что с выполнением решения Трибунала?". Конечно, невыполнение повлечет за собой достаточно серьезные санкции", - сказал Полозов.

Меры против России расширят, поскольку это несложно.

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"Усиление, расширение санкций гораздо проще процедурно, чем принятие новых. В этом случае мероприятие уже не будет ничего сдерживать, чтобы продемонстрировать свою позицию относительно невыполнения российскими властями приказа международного трибунала ООН", - считает адвокат.

Украинских военнопленных моряков могут освободить только до начала судебного процесса над ними.

Такое мнение высказал руководитель адвокатской группы Николай Полозов.

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