Свободу_Нариману - Украина возмущена репрессиями над журналистом из Крыма

27 сентября прошло заседание суда по делу гражданского журналиста и блогера Наримана Мемединова. Прокурор Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Алексей Айдинова просил для него 6 лет колонии общего режима.

Накануне, 26 сентября, россияне отказались допрашивать свидетелей защиты, журналистов Александру Ефименко, Михаила Батрака, Сейтумера Сейтумерова и Тараса Ибрагимова.

Автор: Укринформ Для крымскотатарского активиста запросили 6 лет тюрьмы за освещение событий на территории оккупированного Крыма

Самого Мемединова тоже допросили 26 сентября. Крымский татарин заявил, что доказательства, которые предоставила сторона обвинения "показывают полную несостоятельность уголовного дела".

Активист жил в селе Холмовка, Бахчисарайского района, находящегося в оккупированном Крыму. Его семья вернулась в Крым после депортации крымскотатарского народа советской властью. Женат и имеет 3-й детей. Снимал блоги и комментировал политические события на территории оккупированного полуострова.

"С момента российской оккупации Крыма и началом репрессий против крымскотатарского народа, Нариман стал освещать события, стали происходить на полуострове. Он был активистом и гражданским журналистом, освещающим вторжения российских карателей в дома мирных жителей Крыма, незаконные обыски и аресты крымских татар. Всегда пытался успеть на помощь каждому, кто сталкивался с несправедливостью ", - пишет представитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Автор: Укринформ Письма поддержки Нариману Мемединову

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Россияне начали преследовать Мемединова за его видео, в которых он призывает соотечественики придерживаться норм ислама. Высказывает свое мнение по поводу праздников День защитника отечества, Международный женский день, День защиты детей, и других, устраивают российские захватчики в Крыму.

Первый обыск в его доме провели 11 февраля 2016, а 13 июля 2017 начали рассмотрение административного дела против журналиста. Обвиняли в участии в несанкционированном митинге.

22 марта в прошлом году в его доме провели повторный обыск. По словам правозащитников оккупанты вели себя довольно грубо и использовали нецензурную лексику.

В тот же день активисты привезли его в Симферополь, в отделение ФСБ России.

В июне 2019 Мемединова вывезли из оккупированного Крыма и поместили в спецблок СИЗО-1 в городе Ростов-на-Дону.

Оккупанты обвиняют журналиста Наримана Мемединова в призывах к терроризму и оправдание террористической деятельности видео на Youtube с 2013 года.

Украинские журналисты и правозащитники в поддержку активиста начали флеш-моб #freemememedeminov # Свободу_Нариману.

"5 лет продолжается война в Донбассе. 5 лет, как Россия аннексировала в Украины полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать, наша, именно наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность", - об этом заявил президент Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября.