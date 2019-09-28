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суббота, 28 сентября 2019 18:30

# Свободу_Нариману - Украина возмущена репрессиями над журналистом из Крыма

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27 сентября прошло заседание суда по делу гражданского журналиста и блогера Наримана Мемединова. Прокурор Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Алексей Айдинова просил для него 6 лет колонии общего режима.

Накануне, 26 сентября, россияне отказались допрашивать свидетелей защиты, журналистов Александру Ефименко, Михаила Батрака, Сейтумера Сейтумерова и Тараса Ибрагимова.

Автор: Укринформ
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Самого Мемединова тоже допросили 26 сентября. Крымский татарин заявил, что доказательства, которые предоставила сторона обвинения "показывают полную несостоятельность уголовного дела".

Активист жил в селе Холмовка, Бахчисарайского района, находящегося в оккупированном Крыму. Его семья вернулась в Крым после депортации крымскотатарского народа советской властью. Женат и имеет 3-й детей. Снимал блоги и комментировал политические события на территории оккупированного полуострова.

"С момента российской оккупации Крыма и началом репрессий против крымскотатарского народа, Нариман стал освещать события, стали происходить на полуострове. Он был активистом и гражданским журналистом, освещающим вторжения российских карателей в дома мирных жителей Крыма, незаконные обыски и аресты крымских татар. Всегда пытался успеть на помощь каждому, кто сталкивался с несправедливостью ", - пишет представитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Автор: Укринформ
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Письма поддержки Нариману Мемединову

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Россияне начали преследовать Мемединова за его видео, в которых он призывает соотечественики придерживаться норм ислама. Высказывает свое мнение по поводу праздников День защитника отечества, Международный женский день, День защиты детей, и других, устраивают российские захватчики в Крыму.

Первый обыск в его доме провели 11 февраля 2016, а 13 июля 2017 начали рассмотрение административного дела против журналиста. Обвиняли в участии в несанкционированном митинге.

22 марта в прошлом году в его доме провели повторный обыск. По словам правозащитников оккупанты вели себя довольно грубо и использовали нецензурную лексику.

В тот же день активисты привезли его в Симферополь, в отделение ФСБ России.

В июне 2019 Мемединова вывезли из оккупированного Крыма и поместили в спецблок СИЗО-1 в городе Ростов-на-Дону.

Оккупанты обвиняют журналиста Наримана Мемединова в призывах к терроризму и оправдание террористической деятельности видео на Youtube с 2013 года.

Украинские журналисты и правозащитники в поддержку активиста начали флеш-моб #freemememedeminov # Свободу_Нариману.

"5 лет продолжается война в Донбассе. 5 лет, как Россия аннексировала в Украины полуостров Крым. Сегодня, когда существуют тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать, наша, именно наша страна с оружием в руках, теряя своих граждан, отстаивает собственный суверенитет и территориальную целостность", - об этом заявил президент Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября.

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