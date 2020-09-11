Жуткая авария: 5 погибших и 20 травмированных

Сегодня, 11 сентября, около 04:00, на трассе Киев - Харьков произошло столкновение 4 транспортных средств – двух грузовиков, микроавтобуса и легковушки. В результате ДТП 5 человек погибли, а 20 получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

Фото: Патрульная полиция Киевской области

"По предварительным данным, водитель DAF FT95, который двигался в сторону столицы, совершил столкновение с Mercedec-Benz 1320, после чего совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ", - отметили в сообщении.

На месте трагедии работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.



Правоохранители советуют по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.

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8 сентября в Чугуевском районе Харьковской области произошло ДТП. Столкнулись 2 легковушки. Пострадали 4 человека, 2 из них несовершеннолетние.