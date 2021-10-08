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пятница, 08 октября 2021 11:13

Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям "подогнали" уникальный значок - фото
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Сегодня, 8 октября, под стенами Верховного суда проходит акция протеста. Участники вышли, чтобы поддержать судебную реформу. Ее соответствие нормам Конституции, нынче будут рассматривать на Пленуме в Верховном суде.

Акцию организовали Центр противодействия коррупции вместе с Автомайданом и Фондом DEJURE.

"Это напоминание и предупреждение, что от сегодняшнего решения Пленума Верховного суда зависит будущее всей страны. И если судьи Верховного суда поддержат обращение Высшего совета правосудия и обратятся в Конституционный суд Украины относительно неконституционности судебной реформы, они уничтожат судебную реформу и законсервируют коррупцию и кумовство в судебной системе на года", - говорят организаторы.

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На акции протеста представили альтернативный нагрудный знак "Судья Украины".

"Этот знак с основными атрибутами мафии: Золотые Порше, алкоголь, дорогие имения и имущество сомнительного происхождения. Именно такие символы на нагрудном знаке", - рассказывают организаторы.

ЦПК с партнерами представили знак "Судья Украины"
Фото: Автомайдан
ЦПК, Автомайдан и DEJURE собрались на акцию под стенами ВС
ЦПК с партнерами представили знак "Судья Украины"
ЦПК, Автомайдан и DEJURE собрались на акцию под стенами ВС
ЦПК, Автомайдан и DEJURE собрались на акцию под стенами ВС

На Пленуме Верховного суда рассмотрят вопрос об обращении в Конституционный суд, чтобы он проверил - соответствует ли Конституции норма закона о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия. Это предложение поддержали 135 судей.

Кроме этого, в настоящее время ведутся переговоры с международными организациями, послами, Офисом президента и членами ВСП о том, как избежать нарушения Конституции в ходе судебной реформы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей в начале августа. Верховная Рада после вето приняла закон повторно с поправками от главы государства.

13 сентября Совет судей на заседании заблокировал судебную реформу.

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08
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