Жителям Киевской области советуют не выходить из дома без документов

Три дня в столичной области будут военные учения. Фото: УНИАН

С 14 по 16 сентября в Киевской области запланирован антитеррористические учения.

Они будут проходить на территории Белоцерковского и Обуховского районов, сообщила пресс-служба СБУ.

"В несколько этапов силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах. Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов, проверка документов личности. СБУ просит граждан иметь их при себе", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности просят обращаться по телефону СБУ 0(44) 253 06 71 или звонить на линию 102.

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В ночь на 28 мая 2021-го в метро Киева состоялись массовые антитеррористические учения. По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метро Площадь Льва Толстого и захватили пассажиров в вагоне на станции Майдан Независимости.