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четверг, 20 декабря 2018 15:02

Жители Бучи на сессии горсовета требовали отменить земельный дерибан

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Жители Бучи на сессии горсовета требовали отменить земельный дерибан
Жители города Буча Киевской области требуют от депутатов горсовета отменить решение о выделении на подставных лиц земельных участков

20 декабря жители города Буча Киевской области пришли на сессию Бучанского городского совета, потребовав от депутатов отменить решение о выделении на подставных лиц земельных участков скандально известному Алексею Зиневичу, который еще до выделения земли успел на ней построить частный особняк. Мэр Бучи Анатолий Федорук отказался ставить этот вопрос на голосование, вместо этого нагнав полный зал полиции. В ответ община инициирует отзыв депутатов горсовета.

По мнению депутата Бучанской городского совета Александра Таможнего, землей общины мэр Бучи Анатолий Федорук незаконно рассчитался за положительные сюжеты на телеканале "Погляд", владельцем которого является Алексей Зиневич. Таможний убежден, что это яркий пример политической коррупции за счет общины города.

Напомним, что 19 декабря бучанцы демонтировали незаконно установленный забор вокруг имения застройщика Алексея Зиневича. В тот же день бучанские активисты пикетировали Бучанский городской совет с требованием отменить решение совета о незаконном выделение Зиневичу земельных участков от 29 ноября 2018.

Участок в Лесной Буче, где землю на подставных лиц получил Алексей Зиневич, стоит до 15000 долларов за сотку. Ориентировочная рыночная стоимость выделенной Зиневичу земли достигает десятков миллионов гривен.

Активисты уверяют, что Алексей Зиневич получил 7 земельных участков в Лесной Буче, где вырубил лесные насаждения и построил поместье, оградив его четырехметровой забором, который и снесли активисты.

В частности, земельный участок по адресу г.Буча, ул. Грибоедова, 2-Р с кадастровым номером 3210800000:01:087:0115 в 2015 году был выделен Зиневич Галине Ивановне, которая 13 ноября 2018 подарила ее Зиневичу Алексею Алексеевичу. На этом земельном участке Зиневич построил дом площадью 293,8 кв м.

Земельный участок по адресу г. Буча, ул. Грибоедова, 2-П с кадастровым номером 3210800000:01:087:0116 в 2015 году был выделен Зиневичу Алексею Алексеевичу. На этом земельном участке Зиневич построил еще один дом площадью 348,4 кв м.

Земельный участок по адресу г. Буча, ул. Анны Борвинок, 5 с кадастровым номером 3210800000:01:087:0117 в 2015 году был выделен Зиневич Наталье Алексеевне, которая 13.11.2018 года подарила ее Алексею Зиневичу.

Еще четыре земельных участка были выделены сессией Бучанского горсовета 29 ноября 2018 Дубичу Андрею Михайловичу, Полищук Наталье Леонтьевне, Лисаченко Наталье Сергеевне, которую называют любовницей Алексея Зиневича, и ее родной сестре Лисаченко Анастасии Сергеевне.

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Дата
20
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