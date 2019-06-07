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пятница, 07 июня 2019 13:53

Жгут фаеры и взрывают петарды: что происходит под Печерским судом
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7 июня десятки протестующих с файерами и петардами пришли к Печерскому районному суду. Поддерживают голову киевского Национального корпуса Сергея Филимонова, которого будут судить в здании.

Активисты планируют жечь файеры и подрывать петарды в течение всего дня, пишет Информатор.

Один из организаторов акции в микрофон сказал, что если полиция будет пытаться разогнать протест, то они будут сопротивляться.

"Пацаны, если они полезут, собираемся вместе и будем ломать их", - сказал он.

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На митинг также пришел украинский блогер и общественный деятель Александр Барабошко, известный под псевдонимом Krus. Он сказал, что лично знает Филимонова и уверен, что обвинения против него несправедливы. А Сергей делает все во благо столицы и ее жителей.

Активиты не согласны с обвинениями Сергея Филимонова.
Фото: Информатор
Активиты не согласны с обвинениями Сергея Филимонова.
Активиты не согласны с обвинениями Сергея Филимонова.
Активиты не согласны с обвинениями Сергея Филимонова.
Активиты не согласны с обвинениями Сергея Филимонова.

Сергей Филимонов является главой киевского центра Нацкорпцуса. С группой активистов он борется с незаконными застройками в столице.

Во время недавней борьбы с незаконными застройками у Филимонова была стычка с главой киевской Нацполиции Андреем Крищенко. Также он не раз устраивал акции против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По этой причине с Сергеем судятся уже третий год. Заседания постоянно переносят.

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