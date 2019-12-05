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четверг, 05 декабря 2019 15:19

Женщину привалило строительной конструкцией

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Женщину привалило строительной конструкцией
На Крещатике рухнули строительные леса. Фото: kiev.fm

Сегодня в Киеве на Крещатике рухнули металлические строительные леса. Пострадала женщина.

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"На Крещатике рабочие разрисовывали фасад здания, но с техникой безопасности явно что-то не так, поскольку строительные леса сорвались и упали. Одна женщина успела отскочить, а другой повезло меньше - получила травму головы и была госпитализирована", - сообщила в Facebook сообщество "Киев оперативный".

В селе Засулля Лубенского района Полтавской области стеной привалило 2 человека. Оба погибли. Авария произошла во время демонтажа пристройки к жилому дому.

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