"Заяц" через окно электрички подался в бега, но что-то пошло не так

В Киеве пассажир городской электрички решил не платить за проезд. Когда к нему подошли контролеры, пытался скрыться от них через окно.
Об этом сообщила "Реальная Украина" в Telegram. Когда произошел инцидент, не уточнили.
"Максимальный уровень "зайца" (пассажир без билета. – Gazeta.ua). Столичная электричка", – говорится в описании видео.
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На кадрах видно, как мужчина пытался вылезти из вагона через открытое окно. После безуспешной попытки побега "заяц" вернулся в вагон, где ему передали вещи.
Никто из присутствующих рядом пассажиров мужчине замечания не сделай. Сидевшие дальше почти не реагировали на ситуацию.
Киев начал процедуру по повышению тарифа на проезд. Причина - финансовая накладка со стоимостью отопления. Когда и сколько придется платить по новому тарифу, - узнавайте по ссылке.
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