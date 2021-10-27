"Заяц" через окно электрички подался в бега, но что-то пошло не так

Штраф за безбилетный проезд в городской электричке – 160 грн. Фото: скриншот с видео

В Киеве пассажир городской электрички решил не платить за проезд. Когда к нему подошли контролеры, пытался скрыться от них через окно.

Об этом сообщила "Реальная Украина" в Telegram. Когда произошел инцидент, не уточнили.

"Максимальный уровень "зайца" (пассажир без билета. – Gazeta.ua). Столичная электричка", – говорится в описании видео.

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На кадрах видно, как мужчина пытался вылезти из вагона через открытое окно. После безуспешной попытки побега "заяц" вернулся в вагон, где ему передали вещи.

Никто из присутствующих рядом пассажиров мужчине замечания не сделай. Сидевшие дальше почти не реагировали на ситуацию.

Киев начал процедуру по повышению тарифа на проезд. Причина - финансовая накладка со стоимостью отопления. Когда и сколько придется платить по новому тарифу, - узнавайте по ссылке.