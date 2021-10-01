Завтра будет поздно: "Успешный Киев" вместе с активистами требуют взять под охрану 300 исторических зданий

Депутаты Киевсовета, входящие в межфракционное объединение "Успешный Киев", инициировали внесение почти 300 исторических зданий столицы, которым грозит уничтожение или повреждение, в перечень объектов культурного наследия

Соответствующее решение было принято членами "Успешного Киева" на заседании межфракционного объединения, в котором также приняли участие около 50 представителей общественности.

В частности, депутаты МФО поддержали инициативу расширения на 274 объекта перечня зданий XIX-XX веков, которым может угрожать уничтожение или повреждение.

Также депутаты инициировали внесение изменений в решение Киевсовета о перечне вновь выявленных объектов культурного наследия, которое было утверждено столичными депутатами на пленарном заседании 31 августа.

Как отметил председатель объединения "Успешный Киев" Владислав Трубицын, в нынешнем виде этот проект решения не будет работать.

"Киев безвозвратно теряет старинные сооружения, имеющие право на возрождение и существование. Ни для кого не секрет, как сегодня беспощадно уничтожается наша история, наше историческое наследие. Именно поэтому я пристально слежу и оперативно реагирую на любые противоправные действия и защищаю право киевлян на свою историческую память. Нужно разработать такой проект решения, который действительно будет защищать историческое наследие Киева", - уверен Владислав Трубицын.

Кроме депутатов Киевсовета в заседании приняли участие общественные организации, активисты, правозащитники и юристы, архитекторы и историки, которые так же занимаются сохранением киевской истории.

Дмитрий Перов, юрист ОО "Карта реноваций" и общественный активист уверен, что киевская власть должна активно заниматься защитой культурного наследия не на словах, а реальными делами.

"Депутаты Киевсовета как представители киевлян в Киеве должны реагировать мгновенно на сообщения общины, когда начинают разрушать тот или иной исторический объект. Если не реагировать сегодня, то завтра уже может не быть того, что надо спасать и потом хранить", - заверил Перов.

В "Успешном Киеве" также отметили, что такие собрания будут регулярными, чтобы вместе с громадой Киева искать пути решения наболевших вопросов.

Напомним, всего под охраной государства в Киеве находится более двух тысяч памятников. Часть из них разрушается под воздействием природных и антропогенно обусловленных факторов риска. Большинство же, особенно в центральной части города, уничтожается застройщиками, которые под видом реконструкции разрушают дома и возводят на их месте очередной ЖК или торговый центр. Напомним, межфракционное объединение "Успешный Киев" было создано в Киевсовете в феврале 2021 года. Его возглавил председатель комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын. На сегодняшний день в состав "Успешного Киева" входят 27 депутатов Киевсовета из разных фракций.