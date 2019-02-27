Застроить все: возле Южного вокзала возводят еще один ТРЦ

Возле столичного Южного вокзала построят торгово-развлекательный центр.

Его откроют во II квартале 2019-го, сообщил брокер проекта Colliers International в RAU.

"Торговый центр общей площадью 2 тысячи кв. м находится в непосредственной близости от Южного вокзала столицы (50 метров), в одном из самых оживленных районов города (ежедневный пешеходный трафик составляет более 100 тысяч человек в день)", - пишет издание.

Автор: rau.ua Это будет торговый центр формата Street Retail с отдельными входами для каждого арендатора. Кроме магазинов, в нем разместятся два ресторана с летними площадками на крыше

Строительство планируется на улице Георгия Кирпы, 2-Б. По информации городского совета, этот участок в 2016-м передали ООО "Полюс-центр" - "для реконструкции подземного здания под многофункциональный комплекс". Конечными бенефициарами "Полюс-центра" в едином госреестре указаны Константин Пивоваров и Евгения Разумная. Пивоваров контролирует ряд других компаний, связанных со строительством и управлением недвижимостью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На выходе из метро начали возводить высотку

В столице хотят построить 100-метровый небоскреб по адресу улица Большая Васильковская, 107-109. Это рядом со станцией метро Дворец "Украина". Это будет гостинично-офисный комплекс с объектами обслуживания и гостевым паркингом.