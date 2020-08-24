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понедельник, 24 августа 2020 12:15

"Заминировали" станцию метро в центре Киева

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&quot;Заминировали&quot; станцию метро в центре Киева
Станцию метро Крещатик закрыли. Фото: УНИАН

Станцию ​​метро Крещатик закрыли после сообщения о минировании.

В Facebook об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Станцию Крещатик и пересадку закрыто для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании. Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки", - говорится в сообщении.

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Сообщение поступило во время проведения в центре Киева марша защитников Украины.

Полиция Киева сообщает, что поступила информация о минировании нескольких объектов.

"В столичную полицию поступило несколько сообщений о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро Крещатик и площади Майдан Незалежности. На адресам работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Продолжается проверка полученных сообщений", - говорится в сообщении.

24 августа в Украине отмечают 29-ю годовщину провозглашения независимости.

Марш защитников Украины начался в центре Киева. Тысячи людей идут колонной с национальными флагами. Флаги политических партий - отсутствуют. Марш проводится второй год подряд.

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