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понедельник, 27 апреля 2020 05:27

Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского - СМИ

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Заместителя Кличко задержали за нападение на полицейского - СМИ
Задержали Владимира Слончака. Фото: ТСН

Вечером воскресенья, 26 апреля, в Киеве на улице Льва Толстого правоохранители задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Чиновник якобы ударил в лицо полицейского, сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел после того, как патрульные полицейские остановили автомобиль Mersedes, который двигался с выключенными фарами. Водителем автомобиля оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. Кроме нее в салоне автомобиля находился Слончак.

"Постоянно говорил "Да вы знаете, кто мы", "И завтра от вас здесь и следа не будет", - говорится в сообщении. - Он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками".

Слончак ударил инспектора УПП в лицо. "Во время общения с полицейскими пассажир указанного автомобиля - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Слончак, 1984 г.р., ударил в лицо инспектора УПП в Киеве старшего лейтенанта полиции Мишуру, 1982 р.народження (медицинская помощь оказана без госпитализации). Правонарушитель задержан".

Автомобиль увезли на штрафплощадку.

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В Киеве полицейский получил три пули, когда пытался задержать разыскиваемого преступника. Произошло это вечером 24 апреля в Оболонском районе. Стрелка задержали.

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Дата
27
апреля

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